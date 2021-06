Tebas: «Penso che Barcellona, Juve e Real saranno escluse dalla Champions, dovrebbero avere paura»

A El Golazo de Gol Tv: «Hanno infastidito molti club europeo e le istituzioni. Credo che rischino la non iscrizione»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha rilasciato alcune dichiarazioni a El Golazo de Gol Tv. Parla di Superlega e delle sanzioni minacciate dalla Uefa. Ritiene verosimile che Real, Barcellona e Juventus vengano escluse dalla Champions. Anzi, dice testualmente: “dovrebbero avere paura” che questo succeda.

«Ho la sensazione che la UEFA possa escludere Barcellona, Real Madrid e Juventus dalla prossima Champions League. Hanno infastidito molti club europei e le istituzioni. Sanzioni economiche? No, la non iscrizione alla prossima edizione. Per la situazione che si è creata, ho questa sensazione. Credo che questi tre club saranno esclusi dalla prossima Champions, dovrebbero aver paura».