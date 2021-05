Tebas: “La Champions può fare a meno di Juve, Real e Barça, non ha bisogno di loro”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una conferenza stampa tenuta a margine di un evento organizzato dalle European Leagues.

La dichiarazione rilasciata dai tre naufraghi di questo progetto, che mantengono ancora l’insostenibile, anche se la nave è mezza affondata e sta ancora dando lezioni sul fatto che il calcio sarà rovinato o meno. Il fatto che abbiano vinto più titoli non significa che siano più intelligenti. Quella nota mostra l’ignoranza di ciò che sta accadendo nel calcio professionistico. Non andremo in rovina signor Pérez, non andremo in rovina signor Laporta, non andremo in rovina signor Agnelli.

Personalmente ritengo che la Champions League sia pronta a non avere Real Madrid, Barcellona e Juventus. La Champions ha continuato a vivere senza il Manchester United per cinque anni. Il Milan è stato espulso dalle coppe europee e la competizione è sopravvissuta. Non sono essenziali in Europa. Ovviamente vorremmo che giocassero, ma i fatti sono i fatti e la Uefa deve agire.

Non ho alcuna intenzione di entrare nella questione legale. Quello che ho detto è che noi, come Liga, non difenderemo nessuna squadra spagnola sanzionata. I fatti non hanno nulla a che fare con la nazionalità. Se la Uefa ha un accordo giuridico per sanzionarli, la Liga non dirà nulla. Difenderà la maggior parte dei suoi club, non uno o due.

Il pericolo non sono solo Real Madrid, Juventus e Barcellona. Il pericolo è anche il presidente della Fifa. C’è stato un colpo di stato contro il calcio europeo. Sosteniamo solo ciò che decide la Uefa.