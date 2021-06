Schira: la Fiorentina ha avviato i contatti con Fonseca per la panchina

Su Twitter. L’ex tecnico della Roma era già nel mirino del club prima di Gattuso. L’ipotesi Fiorentina lo stuzzica molto.

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, dopo l’addio a Rino Gattuso la Fiorentina potrebbe dirottare su Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma era dato in dirittura di arrivo al Tottenham, ma l’accordo si è fermato a pochi passi dalla firma per motivi fiscali, come riportato da Di Marzio di Sky. Cosa che ha innescato un nuovo domino tra le panchine. Gli Spurs avrebbero avviato i contatti per Gattuso, mentre Commisso ha interpellato Fonseca, che era già nel mirino del club a maggio, prima dell’idea Gattuso.

Ci sono già stati contatti per Paulo #Fonseca alla #Fiorentina. Il portoghese era già stato nel mirino di Commisso e Barone a maggio prima di prendere Gattuso. Ritorno di fiamma possibile… #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 17, 2021

Paulo #Fonseca è stato cercato anche da #Fenerbahce e #CSKAMoskva negli ultimi giorni, ma aveva raggiunto intesa verbale totale con il #Tottenham, che poi ha fatto dietrofront rispetto al triennale da €4M a stagione promesso. L’ipotesi #Fiorentina lo stuzzica molto… https://t.co/V4ZJqodTQq — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 17, 2021