Rudiger: “Non ho morso Pogba”. E l’Uefa annuncia che non aprirà un’indagine

Il difensore tedesco: “Non dovevo avvicinare la bocca alla sua spalla, non si fa. Sembrava un brutto gesto”

“Non dovevo avvicinarmi con la bocca sulla schiena di Paul Pogba, inutile dirlo. Da fuori sembrava un gesto molto brutto”. Ma ne abbiamo parla e ci abbiamo scherzato su”. Non è successo niente. Anche per l’Uefa, che ha annunciato che non aprirà un’indagine sul “morsetto” di Rudiger al centrocampista francese.

Lo stesso difensore tedesco ha detto tramite il suo agente di non aver davvero morso Pogba, che invece l’aveva accusato sminuendo però l’accaduto.

L’Uefa ha confermato che non ci sarà l’utilizzo della prova tv per l’accaduto.