Il “morsetto” di Rudiger a Pogba: «Sì l’ho sentito, ma non voglio che venga squalificato» (VIDEO)

Il Guardian lo racconta come un gesto “dolce”, di pura frustrazione. Il francese difende il tedesco: “Ci siamo abbracciati, è finita lì”

Non proprio un morso vero e proprio. Un morsetto, ecco. Un accenno. Il Guardian scrive che “forse è stata solo un’annusata o una leccata”, ma comunque una cosa “dolce”. E’ successo durante Francia-Germania. Rudiger va in marcatura su Pogba, gli si avvicina da dietro, lo abbraccia, e appoggia la bocca alla sua spalla. Lo mordicchia, per un secondo.

Lo stesso centrocampista francese racconta l’episodio: “Ha morso un po’ e l’ho sentito, l’ho detto all’arbitro. Non ha ricevuto nessun cartellino e non voglio che venga sospeso per quella situazione. Alla fine ci siamo abbracciati ed è finita lì“.

Il Guardian lo racconta come un istinto primitivo, di frustrazione, rintuzzato appena in tempo: “In quei primi 45 minuti Pogba si è mosso per il campo come un campione in una squadra di campioni”.

Il “morso veniale” del difensore tedesco non è stato rivisto al Var, e la partita è proseguita regolarmente. Visti i precedenti – Suarez con Chiellini – resta da capire se il fatto sarà ripreso con la prova tv.