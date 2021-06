Quando il telecronista nominava Soyuncu tutti rispondevano “so Lillo”

La Turchia non fa primavera possiamo ritornare a respirare i venti del ’68, la rivoluzione pensata

❗Dite la verità! Ogni volta che il telecronista nominava Soyuncu tutti rispondevate so Lillo… Non mentite.😅

2️⃣GioGio’ nostro ha cambiato la partita. Non si ferma mai… Viaggia che è una meraviglia… Non lo toccate, non lo sfiorate, non lo smuovete. Anema e Core.😇

⚡ Quando è il terzo contatto di mano dubbio e il Var non da rigore ad una squadra con in campo Bonucci e Chiellini 🙄

7️⃣Alla Sinistra Italiana resta solo Spinazzola. Agitate le bandiere del popolo, per un mese l’unità è salva … 😎

1️⃣0️⃣ Al terzo giro e al quinto fischio di richiamo la palla va in porta. Esce e per la prima volta il Vesuvio sta quieto ❤

🎱In buca ci va quando deve andare, machiavellico non ha solo il nome. Barella è sempre il mezzo per il fine ultimo. La soluzione. 🥰

🕹 Mancini sa quello che vuole. Berardi e Locatelli sono sue intuizioni e sebbene, la Turchia non fa primavera possiamo ritornare a respirare i venti del ’68, la rivoluzione pensata.💪