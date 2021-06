La Lazio pubblica sul sito l’elogio di Hysaj e Maksimovic “fedelissimi di Sarri”

Curiosa anteprima sul sito biancoceleste: Sarri non è ancora ufficialmente il nuovo allenatore, ma è probabile a questo punto anche l’ingaggio dei due difensori in scadenza a Napoli

Se non si tratta di un annuncio ufficioso poco ci manca. In attesa della conferma ufficiale di Sarri come nuovo allenatore biancoceleste sul sito ufficiale del club spunta un articolo di mercato che lo dà per scontato come nuovo allenatore. Ma di più: parla profusamente di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic come possibili nuovi acquisti.

Col titoletto “testa al mercato”, l’articolo descrive i due difensori del Napoli come fedelissimi di Sarri, elogiandone le doti.

“Ogni Comandante ha i suoi soldati fidati, per deontologia, per spirito di abnegazione, ma certamente anche per le esperienze vissute insieme, per le battaglie sul campo. Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj hanno fatto parte delle milizie sarriane per tanto tempo, allenatore nel mirino dei biancocelesti”.

I due sono in scadenza di contratto.