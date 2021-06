Italia-Galles, 8 cambi per Mancini, in attacco giocano Chiesa, Bernardeschi e Belotti

In difesa la scelta del ct ricade su Toloi, Bonucci e Emerson. In mediana Jorginho, Pessina e Verratti

L’Italia affronterà il Galles tra poco più di un’ora per l’ultima partita della fase a gironi. Il ct Roberto Mancini ha deciso di effettuare otto cambi rispetto all’ultimo match contro la Svizzera. Come dichiarato alla vigilia, il tecnico ha voluto concedere un po’ di riposo ai giocatori più impiegati all’Europeo fino a questo momento.

Le scelte di Mancini prevedono Donnarumma tra i pali. Toloi, Bonucci, Bastoni e Emerson Palmieri in difesa. In mediana Jorginho, Pessina e Verratti. In attacco giocano Chiesa, Bernardeschi e Belotti.

Nessun calciatore del Napoli dal primo minuto in campo.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Jorginho, Pessina, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Belotti. All: Mancini

Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Ampadu. All: Page.