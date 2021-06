Il prato di Wembley non è in buone condizioni: l’Uefa vieta la rifinitura a Italia e Austria

La Gazzetta dello Sport scrive che non è stato consentito alle squadre di svolgere l’allenamento di domani a Wembley. L’Italia lo farà a Coverciano

Italia e Austria non potranno sostenere l’allenamento di domani a Wembley. Lo ha stabilito l’Uefa, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, che ha riconosciuto che il manto erboso dello stadio londinese non è in buone condizioni e quindi non va sovraccaricato.

La Nazionale dunque non si allenerà a Londra ma a Coverciano. L’inizio della seduta è previsto per le 9:30-10:00, quindi la squadra partirà per la capitale inglese dove poi la sera farà il walk around del campo e la doppia conferenza stampa di Mancini e Bonucci (ore 20:30).