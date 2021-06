Il mistero della nota Figc sull’inginocchiarsi. Capuano: “Sono solo le parole di un portavoce”

Il giornalista ha spiegato sui propri canali social che non si tratta di una nota ma delle parole di un responsabile della comunicazione e messe tra virgolettate

La mattinata è stata movimentata dall’indiscrezione per la quale la Nazionale avrebbe deciso di inginocchiarsi prima della partita col Belgio, uniformandosi al comportamento degli avversari che aderiscono alla campagna Black Lives Matter. Repubblica ha anche delineato una posizione ufficiale della Federcalcio Italiana, riportandola tra virgolette.

Quindi queste parole sono state riprese da tutti gli altri organi di informazione, che le hanno riportate come nota ufficiale della Figc. Tuttavia, sui canali della Federazione non c’è traccia di questa nota. Il che di per sé è strano, perché la redazione dei comunicati è sempre molto puntuale e il sito è di facile e immediata consultazione.

I sospetti sono stati confermati da Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, che scrive su Twitter: “La nota della Figc sulla questione Black Lives Matter in Italia-Belgio non è una nota pubblicata, ma quanto detto da un responsabile della comunicazione a un giornalista e virgolettato. Che andrebbe spiegato per bene, visto che ‘non condividiamo la campagna in sé’ suona agghiacciante”. Insomma, l’ennesimo pasticcio all’italiana.

La nota della #Figc sulla questione #BLM in #ItaliaBelgio non è una nota pubblicata, ma quanto detto da un responsabile della comunicazione a un giornalista e virgolettato. Che andrebbe spiegato per bene, visto che “non condividiamo la campagna in sé” suona agghiacciante 🤦‍♂️ — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 28, 2021