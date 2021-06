Il Benevento scrive alla Figc: “Se la Salernitana non si iscrive alla Serie A, noi ci siamo”

La lettera di Vigorito indirizzata a Gravina: “Siamo solidali con la città di Salerno, nella speranza che si possa formalizzare la regolare iscrizione”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha scritto alla Figc, nella persona del presidente Gabriele Gravina, per sottolineare la possibilità di essere riammesso al campionato di Serie A qualora la Salernitana non riuscisse ad effettuare i dovuti adempimenti richiesti per l’iscrizione.

La società Benevento Calcio srl, in persona del legale rapp.te p.t. – Presidente del CdA – avv. Oreste Vigorito, apprendendo, dagli organi di stampa, le problematiche circa la regolarizzazione della iscrizione alla stagione calcistica 2021/22 per il club sportivo U.S. Salernitana 1919, intende manifestare tutta la propria solidarietà al citato club, con l’auspicio che possa formalizzare al più presto la regolare iscrizione al campionato per la prossima stagione calcistica, conseguenza dei meriti sportivi ottenuti nella stagione appena conclusa e per questo indiscusso orgoglio della città intera che rappresenta. Segnala, altresì, che nella ipotesi di mancata regolare partecipazione del citato club alla stagione calcistica 2021/22, in attuazione delle norme e regolamenti esistenti, la partecipazione alla stessa spetterà di diritto alla scrivente società.