I tifosi del Parma a Buffon: “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe”

Una parte del tifo emiliano, che non aveva gradito le modalità del passaggio alla Juve, non ha accolto bene il ritorno del portiere

Il ritorno di Gianluigi Buffon al Parma non è stato accolto nel migliore dei modi da tutte le componenti del tifo emiliano. Lo conferma lo striscione esposto all’esterno dello stadio Ennio Tardini: “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe. Onora la maglia!”.

I Boys, la frangia più calda del tifo, avevano contestato la sua cessione alla Juventus e ora non vedono di buon grado il suo ritorno. Fulvio Ceresini, presidente al momento della promozione in Serie A alla fine degli anni ’80, sui social ha smorzato tutte le polemiche: “Gigi Buffon si e’ meritato il rispetto e l’ammirazione di tutti coloro che amano il calcio. Evitiamo per favore di farci compatire davanti al mondo”.

Come i nostri media ci raccontano da giorni e giorni, una favola commovente

Parma, #18giugno.#Buffon pic.twitter.com/3IvTtLH3D2 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 18, 2021