Euro 2020, allarme variante Delta nel Gruppo B: focolai negli stadi di Copenaghen e San Pietroburgo

Lo scrive il Fatto. Perché tra le squadre coinvolte si contano due focolai di Covid, con la variante Delta, tra l’altro, quella al momento più aggressiva. Gli stadi interessati sono quelli di San Pietroburgo e Copenaghen, dove i tifosi sono stati ammessi nella misura, rispettivamente, del 50% (32mila) e del 73,5% (28mila).

Il quotidiano riepiloga quanto accaduto.

Ma i positivi potrebbero essere molti di più, avverte il quotidiano. Sapendo che la Russia è il Paese europeo con il più alto tasso di incidenza di Covid nelle ultime settimane, infatti, la Finlandia aveva deciso di testare chiunque arrivasse da lì.

La Finlandia ha giocato in Russia anche il 21 giugno contro il Belgio (5 giorni dopo aver incontrato la Russia), mentre la Russia ha giocato con la Danimarca a Copenaghen. In Russia si sono giocati sei match.

Intanto la Uefa non si muove di un passo dall’idea di giocare la finale a Wembley, dove avranno accesso 60mila spettatori.

“Non solo, circa 2.500 saranno i cosiddetti invitati “vip” (principalmente sponsor) dell’Uefa che non dovranno osservare la quarantena di 10 giorni (salvo il divieto di muoversi per il Paese e per Londra) obbligatoria per chiunque entri in questi giorni nel Regno Unito. Covid o non Covid, insomma, il torneo è appena entrato nel vivo e difficilmente rallenterà per questo: per l’Uefa ci sono almeno due miliardi (di ricavi) di ragioni”.