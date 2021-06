«Eriksen era praticamente morto», le parole del medico della Danimarca

«Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo. È ancora in ospedale per capire cosa è successo»

Eriksen era morto. Queste le parole di Morton Boesen medico della Danimarca.

Christian se n’era andato, praticamente era morto… Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce. Non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, lo faranno gli specialisti.

Non abbiamo ancora una spiegazione sul perché è accaduto tutto questo, non so rispondere a questa domanda. È uno dei motivi per cui è ancora in ospedale. È per scoprire cosa è successo. Visto quel che è successo, Eriksen sta bene. È attento e risponde in modo pertinente e chiaro.