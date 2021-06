Di Marzio: è finita tra Gattuso e la Fiorentina, è durato 22 giorni

Divergenze sul calciomercato e sulle prospettive del club che non ha gradito le ingerenze di Mendes in sede di campagna acquisti

Ventidue giorni di me e di te. Tanto è durato il rapporto tra Gattuso e la Fiorentina. Il sodalizio calabrese non ha retto. Gianluca Di Marzio dice che non ci sono più margini per ricomporre la frattura tra il tecnico e il club.

Alla base del divorzio prematuro, divergenze sul calciomercato. Divergenze sulle prospettive del club. Gattuso voleva determinati calciatori, in particolar modo il portoghese Oliveira (scuderia Mendes che è anche agente di Gattuso). La Fiorentina di Commisso invece non vuole troppe ingerenze nel proprio mercato. Tra poche ore l’ufficialità della separazione.

Tra #Gattuso e la @acffiorentina non ci sono margini per ricomporre: tutto a #calciomercato dalle 23.45 su @SkySport subito dopo il post di una super @Vivo_Azzurro 🇮🇹 #EURO2020 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 16, 2021