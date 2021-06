De Laurentiis: «Nel calcio pandemico sono stati protagoniste le voci degli allenatori»

Aurelio De Laurentiis e il ruolo delle voci degli allenatori nel calcio pandemico:

Un anno e mezzo improprio, con il covid e senza pubblico, partite sembrano quasi giocate in acquario. Impetuosa presenza fonica voci degli allenatori sembrano quasi stordenti e inimicarsi la logica di una squadra che trova da sola la sua migliora rappresentazione del gioco. Situazione irreale, voci degli allenatori diventavano protagoniste.

Rimproverami no, non mi rimprovero niente. È stato un campionato falsato per tutti. Dietrologia ti può portare a fare cattivi pensieri ma non faccio dietrologia, non è mia abitudine. Napoli-Verona è stata una gran delusione. Sono andato negli spogliatoi a suonare la grancassa.