CorSport: Tare, folgorato da Sarri, in pressing su Lotito, che ha paura di spendere troppo

Il presidente prende tempo fino al weekend, ma stasera incontrerà il tecnico toscano in una località segreta. Sarri aspetta solo un segnale per accettare

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha preso tempo fino al weekend per decidere il futuro della panchina biancoceleste.

Stasera i due si incontreranno in una località segreta.

“ Nelle prossime ore, accompagnato da Tare, Lotito incontrerà l’ex tecnico della Juve , che aspetta solo un segnale da Villa San Sebastiano. Il vertice potrebbe non tenersi a Roma, ma in una località segreta ”.

Sembra che determinante sia stato il pressing di Tare.

“Fondamentale il pressing del ds albanese per superare le ultime resistenze e i consueti tentennamenti di Lotito, spaventato dal rosso previsto in bilancio il 30 giugno, dalla mancata Champions, dalla spesa superiore al budget preventivato per allenatori e staff. Se raggiungerà l’intesa, avrà ingaggiato Sarri, ex campione d’Italia, a condizioni inimmaginabili sino a un mese fa”.