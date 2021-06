Gazzetta: Sarri alla Lazio, si tratta sull’ingaggio, il tecnico chiede cinque acquisti

La Gazzetta dello Sport scrive che Maurizio Sarri è vicinissimo alla Lazio. Potrebbe diventarne ufficialmente l’allenatore domani.

I nodi su cui si riflette sono due: uno economico, l’altro tecnico.

“Sul primo aspetto le distanze si sono ridotte, ma non sono state ancora annullate del tutto. Dopo il vertice Tare-Sarri di lunedì ieri è stata la volta degli avvocati delle due parti che si sono confrontati sugli aspetti più prettamente economici. La richiesta di Sarri si aggira sui 4 milioni di euro, la Lazio ne offre 3 come parte fissa. La differenza va dunque colmata con i bonus, che però possono rivelarsi dei rompicapo giuridici che, in quanto tali, vanno pesati e valutati attentamente. Da parte della Lazio serve un altro piccolo sforzo per strappare il sì finale del tecnico, ma la sensazione è che l’accordo definitivo non sia così lontano”.