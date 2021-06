CorSport: la Juve cerca un’altra punta ma non è convinta delle condizioni fisiche di Milik

Piace Vlahovic, che è difficile lasci la Fiorentina. E c’è anche Icardi. Resta Morata e si va verso il rinnovo di Dybala

La Juve di Allegri inizia a prendere forma, almeno sulla carta. In attesa di capire quale sarà il futuro di Ronaldo, l’allenatore ha spinto per la conferma di Morata e il rinnovo di Dybala. Ma il club punta ad un altro colpo in attacco. Il Corriere dello Sport scrive che ai bianconeri piace molto Vlahovic, ma la Fiorentina farà di tutto per trattenerlo. C’è poi Icardi, che piace da tempo ad Allegri. E’ ancora in sospeso il discorso relativo a Milik, ma con qualche dubbio legato alla sua condizione fisica.

“Mentre per MIlik il discorso è solo da riprendere, anche se le condizioni fisiche del polacco non convincono”.