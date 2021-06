CorSport: il Psg all’assalto di Ronaldo, l’idea è di farlo testimonial di Qatar 2022

I contatti con Jorge Mendes sono già partiti e nelle ultime ore avrebbero avuto un’accelerata. La Juve non si opporrà all’addio, ma a patto di evitare una minusvalenza

Il Psg all’assalto di Ronaldo, scrive il Corriere dello Sport. Mbappè è destinato a partire e il Real Madrid lo vorrebbe, più del portoghese. Ronaldo sarebbe un colpo tecnico ma anche di marketing.

“ Cristiano diventerebbe l’uomo immagine dei Mondiali 2022 in Qatar , casa dello sceicco Al-Khelaifi, che, tra l’altro, fa parte anche del comitato organizzatore del torneo. Secondo indiscrezioni spagnole, i contatti con Jorge Mendes sono già partiti e nelle ultime ore avrebbero avuto un’accelerata . Il potente agente del fenomeno sta cercando di capire i margini per concretizzare l’affare e, nel caso, chiudere con un anno di anticipo l’esperienza italiana del suo assistito”.

E la Juve? Non si strapperebbe le vesti.

“In caso di addio, la Juve perderebbe un enorme capitale tecnico ma darebbe ossigeno ai conti, visto che Cris pesa circa 86 milioni all’anno. Serve, in ogni caso, evitare una minusvalenza: l’incasso minimo deve essere di 29 milioni, il valore di carico residuo del giocatore in bilancio”.