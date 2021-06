CorSport: il Napoli cerca un terzino sinistro, i rapporti con il Lilla favoriscono Mandava

Gli agenti del calciatore hanno incontrato Giuntoli. La quotazione oscilla, ma il calciatore è in pole. Dopo il mega affare Osimhen si può trovare un accordo

La priorità del Napoli, sul mercato, è quella di trovare un esterno basso di sinistra. Con Hysaj prossimo all’addio e Ghoulam che, dopo l’infortunio, resta una scommessa, in quel ruolo c’è solo Mario Rui, dunque occorre correre ai ripari.

I nomi sono tre: Emerson Palmieri, Danilo D’Ambrosio e Reinildo Mandava. Quest’ultimo è in pole, scrive il Corriere dello Sport.

“Mandava sta davanti agli altri, a Emerson Palmieri e anche a Danilo D’Ambrosio, fresco di rinnovo con l’Inter, semplicemente perché qualche settimana fa a Castel Volturno sono arrivati i suoi manager che hanno avuto modo di chiacchierare con Giuntoli e poi anche di messaggiarsi: la quotazione oscilla, ma per un calciatore che nel 2022 sarà libero è più semplice ammorbidirla. E poi tra Lilla e Napoli, come insegna il mega-affare dell’estate scorsa, non dev’essere poi impossibile scorgere un punto di incontro”.