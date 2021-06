CorSport: cena in solitaria Lotito-Sarri, trattativa non conclusa, ma si va verso l’intesa

Il presidente della Lazio ha voluto incontrare il tecnico da solo, per guardarlo negli occhi. Oggi il secondo round, se tutto filerà liscio, ci sarà la stesura del contratto

Il Corriere dello Sport racconta la cena di ieri tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e Maurizio Sarri. Una cena in solitaria, per conoscersi. “Lo ha accolto in solitudine, quando era già tramontato il sole, dopo aver fatto uscire tutti dal tempio della Lazio e facendo perdere o quasi le proprie tracce”.

Sarri sarebbe entrato da un ingresso laterale del centro sportivo di Formello, poi c’è stata la cena, in un ristorante poco distante. Loro due soli.

“Dovevano annusarsi, conoscersi, guardarsi negli occhi”.

Dopo cena, all’incontro ha partecipato anche il direttore sportivo Tare.

“Accordo in vista? È probabile, possibile. Sarebbe sorprendente il contrario, ma bisognerà aspettare qualche altra ora, occorre cautela”.

Per ora si parla di due anni di contratto con opzione fino al 2024 da circa 2,8-3 milioni a stagione con bonus legati alla qualificazione in Europa League o in Champions senza trascurare il premio scudetto.

“Oggi, se l’incontro avrà vissuto un epilogo felice, si potrebbe andare a chiudere gli accordi e stendere la contrattuale”.