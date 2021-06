Ceferin sul malore di Eriksen: «Momenti come questo mettono tutto nella vita in prospettiva»

Il presidente Uefa: «In momenti come questo l’unità della famiglia del calcio è forte. Il calcio è bello e Christian lo gioca magnificamente»

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha augurato a Christian Eriksen una «piena e pronta guarigione». Il centrocampista danese si è accasciato al suolo durante la partita con la Finlandia. Ceferin ha anche evidenziato l’Unione del mondo del calcio di fronte a situazioni delicate come quella accaduta al Parken Stadium di Copenhagen.

«Momenti come questo mettono tutto nella vita in prospettiva. Auguro a Christian una piena e pronta guarigione e prego che la sua famiglia abbia forza e fede. In questi momenti, l’unione della famiglia del calcio è molto forte e lui e la sua famiglia portano con sé gli auguri di buona fortuna e le preghiere di tutti. Ho sentito i tifosi di entrambe le squadre gridare il suo nome. Il calcio è bello e Christian lo gioca magnificamente».