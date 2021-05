Ursino: “Luperto e Ounas torneranno al Napoli a fine stagione”

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC sul futuro di Luperto e Ounas.

È un peccato retrocedere avevamo le qualità per lottare per la salvezza sino alla fine. Adesso se la giocano Benevento, Cagliari, Torino, Spezia e Fiorentina. Credo che il Benevento abbia qualcosa in meno rispetto alle altre.

Abbiamo già in piedi discorsi per Simy e anche Messias può ambire a grandi palcoscenici. Luperto e Ounas hanno confermato le loro grandi qualità. A fine stagione torneranno a Napoli.

Cosmi ha lavorato bene non abbiamo ancora deciso il futuro della panchina, perché il presidente Vrenna non l’ha ancora convocato. Aspettiamo di giocare le ultime quattro gare di campionato e poi inizieremo a programmare il futuro.