Tuttosport: il Napoli non ha ancora chiamato Insigne, aspetta un’offerta valida per cederlo

“Magari ci sarà anche Insigne, se dovesse rinnovare l’accordo che si concluderà tra un anno. Il Napoli però, fino a questo momento, non lo ha chiamato, mentre il capitano si aspettava anche un contatto verbale da parte della dirigenza al termine del campionato. Il telefono di Insigne e del suo agente, Vincenzo Pisacane, sono rimasti muti e non è da escludere che l’attaccante della nazionale possa avere già preso contatti con altri club. Il Napoli attende che gli arrivi un’offerta valida per cedere il suo calciatore simbolo e che la prossima stagione, quella della scadenza, giocherebbe il decimo campionato consecutivo con la maglia azzurra