Tuttosport: difficile che l’Inter dia la liberatoria per la presentazione di Spalletti prima di fine giugno

L’annuncio ufficiale arriverà a inizio giugno. De Laurentiis vorrebbe chiedere ai nerazzurri un anticipo, ma i rapporti non sono idilliaci e a Spalletti spetta anche il premio scudetto

Sembra ormai quasi certo che il prossimo allenatore del Napoli sarà Luciano Spalletti. Ma quando ci sarà l’annuncio ufficiale? E quando la presentazione alla stampa? Secondo Tuttosport, il tweet di De Laurentiis arriverà a inizio giugno, ma sulla presentazione c’è ancora un punto di domanda. Serve la liberatoria dell’Inter per farla prima del 30 giugno, ma è difficile che arrivi, dati i rapporti non idilliaci tra il Napoli e il club nerazzurro. Inoltre, Spalletti deve avere liquidato anche il premio scudetto, che gli spetta in quanto tesserato del club di Zhang.

“Ad inizio giugno l’annuncio e la presentazione? Spalletti sarà legato all’Inter fino al 30 giugno e per partecipare all’eventuale conferenza stampa che De Laurentiis sta ancora decidendo dove organizzare, dovrebbe chiedere al club nerazzurro, con il quale i rapporti non sono idilliaci, una eventuale liberatoria. Sembra improbabile che possa ottenerla, anche alla luce del particolare che dovrebbe percepire dall’Inter fino all’ultimo centesimo, finanche il premio per lo scudetto”