Sprofondo Juve, il Milan dilaga allo Stadium: 3-0 e sbaglia anche un rigore

Non c’è bisogno della squalifica Uefa per togliere la Champions alla Juventus, I bianconeri adesso sono quinti a un punto dal Napoli

Juventus-Milan 0-3. Non c’è bisogno della squalifica Uefa per togliere la Champions alla Juventus. I bianconeri di Pirlo e Agnelli provvedono da sé. Stasera in tribuna c’era pure Joh. Elkann. Juventus travolta in casa 3-0 dal Milan che si è concesso persino il lusso di sbagliare un rigore sull’1-0. Reti di Brahim Diaz nel primo tempo, poi penalty fallito da Kessie, dopodiché reti di Rebic e Tomori. Juventus inesistente e oggi quinta in classifica a 69 punti, uno dietro al Napoli che è quarto. A 72 Atalanta e Milan che si affonteranno nello scontro diretto a Bergamo. La Juventus è sull’orlo del precipizio.