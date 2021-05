Senza i club drogati (Juve, Inter, Milan), l’Atalanta non avrebbe i conti in ordine

POSTA NAPOLISTA – È un esempio virtuoso perché può vendere a prezzi folli a quei club, è l’altra faccia della stessa medaglia.

Spettabile Napolista, pur non essendo tifoso del Napoli, leggo spesso il vostro sito internet perché considero le vostre analisi e punti di vista sempre molto interessanti, specie considerando il desolante panorama dell’informazione calcistica “tradizionale” della carta stampata o della televisione.

Ho letto di recente l’articolo “Ha ragione Gasperini, il calcio è truccato…” di Mario Piccirillo dove, sostanzialmente, si mette in discussione l’esito sportivo del campionato per via del doping finanziario da cui, ad esempio, sarebbe affetto l’Inter campione e non l’Atalanta, esempio di virtuosismo.

A mio avviso, non può essere dimenticata l’altra faccia della medaglia: l’Atalanta ha i conti in ordine perché vende giocatori ai club drogati.

Dal sito transfermarkt rilevo le seguenti principali cessioni del passato da parte dell’Atalanta:

– Kulusevki, 35 milioni, Juventus;

– Bastoni, 31,10 milioni, Inter;

– Kessie, 24 milioni, Milan;

– Conti, 24 milioni, Milan;

– Cristante, 22 milioni, Roma;

– Diallo, 21.30milioni, Manchester United;

– Gagliardini, 20.5mil, Inter

e si può continuare.

Certo, ci si può fermare a dire “coglione chi li ha acquistati a questi prezzi” , evviva l’Atalanta!

Una domanda, per un ulteriore approfondimento, nasce però spontanea: non è, forse, che l’Atalanta, l’Udinese, il Sassuolo etc. siano gli spacciatori di droga di Inter, Milan, Juventus? E come uno spacciatore di periferia, se un cliente muore di overdose magari alzano le spallucce e dicono “ma io lo avevo avvertito, doveva andarci piano”!

Che conti in ordine avrebbe l’Atalanta senza i drogati?

La Superlega non è certo la medicina, ma certo non è segregando i drogati (separando il calcio dei kamikaze da quello degli imprenditori, per citare) che si elimina il male che affligge il calcio.

Al momento però registro solo minacce tra Uefa e Superleghisti, braccia aperte ai pentiti, ma nessuna soluzione reale.

E l’Atalanta nel frattempo sta preparando i prossimi “pezzi” da portare al mercato per profittare degli ultimi affari in attesa che le metastasi si diffondano in tutto il sistema calcio…

