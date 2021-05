Sconcerti: la vera svolta del Milan è che non dipende più da Ibrahimovic

La vera svolta del Milan, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, è quella di non dipendere più da Ibrahimovic. Lo svedese non è più imprescindibile, il Milan, senza, gioca con maggiore libertà e più di classe.

“A dimostrazione che la svolta maieutica di Ibrahimovic deve considerarsi esaurita. Ora è un vecchio fuoriclasse con tante complicanze da usare come si può. Non è più un progetto. Il Milan senza di lui gioca più di classe, libera più fantasia. Questo non significa escluderlo, significa dargli un ruolo più consono, avere una completezza stabile a prescindere”.