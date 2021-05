Tuttosport: l’infortunio di Ibra preoccupa, Raiola chiede un consulto al chirurgo che lo operò  

La situazione del ginocchio dello svedese sembra essere decisamente più grave di quanto trapela. Il prof. Musahl lo rimise in piedi dopo la rottura del crociato del 2017

A conferma che l’infortunio di Ibrahimovic sembra più serio del previsto arriva l’indiscrezione di Tuttosport. Mino Raiola avrebbe chiamato il chirurgo che lo ha operato per avere le sue disponibilità per un incontro.

“Come hanno scritto in Svezia, dall’entourage del giocatore lunedì mattina è partita una chiamata per conoscere la disponibilità di Volker Musahl, medico chirurgo, a effettuare un blitz in Europa per controllare il ginocchio dello svedese”.

Mushal operò Zlatan il 1 maggio 2017, quando subì la rottura del legamento crociato anteriore e posteriore durante la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Manchester United e Anderlecht. A quell’epoca, il chirurgo compì quasi un miracolo rimettendo in sesto lo svedese.

“Mino Raiola ha cercato in tutti i modi di tenere riservata la notizia, al punto che nel momento in cui si è avuto un sì di massima all’arrivo del professore, ha comunque insistito affinché il summit avvenisse lontano da occhi indiscreti”.

Non a Roma, dunque, ma in una non meglio precisata località francese, indicata proprio da Raiola, scrive il quotidiano sportivo.

“E’ evidente che, al di là della privacy in seguita a tutti i costi, se si è deciso di far venire in Europa il chirurgo che l’ha operato 4 anni fa, vuol dire che la situazione potrebbe anche essere più delicata di quanto il Milan abbia fatto trapelare”.