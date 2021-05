Repubblica: Pirlo non sarà licenziato perché inesperto, ma perché ritenuto inadeguato

Emanuele Gamba si sofferma sul tecnico ancora non esonerato. Non ne parla più nessuno, dice, “ma la valutazione su di lui è impietosa”.

In un pezzo in cui commenta la restaurazione della Juventus con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, Emanuele Gamba, su Repubblica, fa un accenno anche ad Andrea Pirlo. Tutti sembrano averlo dimenticato. Nessuno più ne parla. La valutazione finale sul tecnico della Juventus – ancora per poco – è impietosa. Non sarà licenziato perché solo inesperto ma perché è stato considerato inadeguato.

“Di Pirlo non parla più nessuno, ma la valutazione su di lui è impietosa: non sarà licenziato in quanto inesperto, visto che lo è molto meno di quando venne assunto, ma perché ritenuto inadeguato. Questo dice la cronaca dei fatti”.