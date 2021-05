Gazzetta: la Juve ha promesso a Pirlo una risposta per venerdì, se salta Allegri, è lui il piano B

E’ più facile che venga confermato lui piuttosto che si vada su altri profili già sondati (come Gasperini e Simone Inzaghi)

La Juve è in pressing su Massimiliano Allegri. Il presidente Agnelli spera di chiudere l’affare nelle prossime 48 ore. Intanto, Andrea Pirlo aspetta di conoscere il suo destino. La Gazzetta dello Sport scrive che il club bianconero ha promesso al tecnico di dargli una risposta per venerdì. Nel caso in cui la trattativa con Allegri non dovesse andare in porto, resta lui il piano B per la panchina della Juventus.

“Le prossime 48 saranno decisive anche per Andrea Pirlo, che aspetta di conoscere il suo destino. La società ha promesso una risposta entro venerdì. Se dovesse saltare Allegri, il Maestro resta il piano B: più facile che venga confermato lui piuttosto che si vada su altri profili già sondati (come Gasperini e Simone Inzaghi).