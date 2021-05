Quindi non era un crampo, per Koulibaly potrebbe essere finito il campionato

Il campionato termina il 23 maggio e potrebbe non recuperare prima di venti giorni. Il Napoli giocherebbe le ultime quattro senza di lui

Il Napoli, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che Kalidou Koulibaly si è infortunato. Difficile vedere in campo il difensore contro Spezia e Udinese, i tempi di recupero si attestano sui 10-15 giorni. Potrebbero essere anche venti giorni. E a questo punto, visto che siamo al 4 maggio e l’ultima giornata è in programma il 23, è molto probabile che Koulibaly non recuperi in diciannove giorni. Due le annotazioni: la prima è che non era un crampo, era un infortunio muscolare (l’ennesimo). La sensazione è che il campionato potrebbe essere finito per il senegalese. Il Napoli potrebbe giocare senza di lui contro Spezia Udinese Fiorentina Verona.

Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie.