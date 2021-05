Ospina torna a lavorare in gruppo, terapie per Koulibaly

Le ultime da Castel Volturno: il portiere colombiano ha recuperato e potrebbe tornare titolare contro lo Spezia

Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo hanno svolto in maniera alternata lavoro di possesso palla e seduta tecnico tattica. Ospina ha lavorato col gruppo. Terapie per Koulibaly.