Non sapremo mai dove sarebbe potuto arrivare il Napoli quest’anno

Cesare – Il Napoli ha vinto con una goleada. Grande partita contro una Udinese che non aveva grandi motivazioni, ma che aveva fatto molto bene nelle ultime partite mettendo in difficoltà molte squadre (inclusa la Juve). Cinque gol fatti, e potevano essere di più, ma soprattutto oltre al gol della bandiera dei friulani, pressoché nessun tiro in porta subito.

Guido – Caro Cesare mi ha colpito molto, come in tutte le ultime partite eccezion fatta per quella contro il Cagliari, la sicurezza e la scioltezza con le quali il Napoli si è imposto. Una squadra a tratti sontuosa. Ieri poi Osimhen ha dimostrato con una grande partita che è in grado di fare la differenza anche contro squadre che lasciano pochi spazi. Ed ha fatto vedere quanto sia forte anche di testa.

Cesare – Tutti hanno giocato bene e in particolare Osimhen, Zelinski, Fabian Ruiz, Insigne, Lozano. E anche la difesa, sorretta da un buon centrocampo (buona partita di Bakayoko anche se ogni tanto continua a perdere palla sulla trequarti in modo pericoloso), ha ben giocato tranne nel gol di Okaka sì bello ma con un Manolas che lo ha fatto girare troppo facilmente.

Guido – A proposito di Bakayoko merita un plauso Gattuso che ha sempre difeso il calciatore trattato da tifosi e opinionisti come un bidone nel periodo di forte appannamento che pure ha avuto. Invece Gattuso ha saputo proteggerlo, dargli fiducia e recuperarlo al meglio. Il punto è che al ragazzo non si deve chiedere di essere quello che non è, di impostare il gioco. Lui deve fare il frangiflutti. Un’altra osservazione: ieri Fabian ha asfaltato il tanto celebrato De Paul.

Cesare – Gattuso, e va a suo merito, ad inizio secondo tempo ha fatto entrare in campo una squadra più aggressiva ma soprattutto ha capito la difficoltà di palleggio dei difensori dell’Udinese nella famigerata costruzione dal basso e ha impostato un pressing altissimo che ha portato i suoi frutti con il gol del 3-1 di Lozano pressoché chiudendo la partita. Però parlando del nostro allenatore ti devo dire che una cosa non l’ho capita. Sul 4-1, a risultato ormai acquisito, perché non ha sostituito subito Osimhen diffidato tenendolo in campo e rischiando una ammonizione (abbiamo tremato tutti su quel fallo di mano) che lo avrebbe tenuto fuori dalla decisiva prossima partita con la Fiorentina? E sappiamo che è un generoso che non tira indietro la gamba e che è anche abbastanza fumantino. E sappiamo che attualmente il nigeriano fa mezza squadra.

Guido – Vedi Cesare uno dei grandi limiti di Gattuso è di vedere tardi la partita dalla panchina il che lo fa apparire anche più testardo di quanto non sia. Rimarrà con il silenzio stampa uno di quei misteri di quest’anno: il Napoli avrebbe potuto fare probabilmente un altro campionato. Comunque al di là dei risultati delle altre squadre il Napoli è padrone del suo destino e vincendo le prossime due partite è matematicamente in Champions. Ma non bisogna abbassare la guardia perché a Firenze, come al solito, non sarà facile e la Juventus è sempre in agguato.