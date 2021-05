La Lega Serie A trasforma la Coppa Italia in una Superlega: sarà riservata a club di A e B

Eliminata la Serie C. Inizierà il 15 agosto, subito in campo 12 di A per rendere più appetibili le trasmissioni tv

La Lega Serie A rivoluziona la Coppa Italia. Quella del prossimo anno sarà riservata alle squadre di Serie A e Serie B.

Il Giornale scrive:

“La coppa Italia sarà in formato ridotto, con l’esclusione delle squadre di Lega pro, aperta solo a serie A e B (inizio 15 agosto, subito in campo 12 di A per rendere più appetibile le trasmissioni tv). Come dire: una sorta di superlega applicata alla coppa Italia. E il romanticismo sulla serie C? Finito nel cassetto in omaggio alla riduzione degli impegni e delle partite”.