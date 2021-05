Koeman incontra Laporta e poi finisce in ospedale per un attacco d’ansia

Il tecnico del Barcellona sta per saltare, e l’anno scorso ha avuto un infarto. Ora sta bene. Laporta ha confermato: “Ha avuto un problema, gli ho detto di calmarsi”

Ronald Koeman è dovuto andare a farsi visitare in ospedale per un attacco di ansia. Lo riporta Fox Sports. Il presidente del Barcellona Laporta ha confermato il malore dell’allenatore in conferenza stampa, ma non ha chiarito che fosse dovuto all’ansia. Un problema occorsogli poco dopo l’ultimo incontro tenuto con il presidente per discutere del suo futuro in blaugrana.

Sempre secondo le informazioni di Fox Sports, Koeman si è recato all’ospedale di Barcellona mercoledì, dopo l’incontro di martedì pomeriggio con il consiglio di amministrazione dei blaugrana. I medici lo hanno curato per un problema di ansia ed è ora è in perfette condizioni.

“Ronald ha un contratto e questo gli dà la tranquillità di non dover prendere una decisione precipitosa – ha detto Laporta – Abbiamo parlato con lui con calma. Ha avuto un problema e si è fatto visitare in ospedale. Un anno fa ha avuto un infarto. Gli ho detto di calmarsi. Ci parliamo con rispetto. Ci siederemo con Ronald la prossima settimana e decideremo dopo aver delineato tutti gli aspetti “.