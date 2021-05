Il Telegraph giustifica la rivolta di Manchester: “I Glazer sono tossici, ecco perché tutti li odiano”

“Non hanno investito un centesimo, scaricano i debiti sui bilanci del club e incassano dividenti. La rivolta non cambierà nulla, sono 16 anni che se ne fregano della gente”

Questa è una cosa molto inglese: non capita spesso che Graeme Souness e Liam Gallagher siano d’accordo su qualcosa. I tifosi del Manchester United che invadono Old Trafford, e che ora ricattano la proprietà, la famiglia Glazer, hanno ragione. Ed è un giudizio pressoché unanime, sulla stampa inglese. Con gli ovvi distinguo per la violenza, certo. Ma pare abbastanza chiaro che i Glazer siano il diavolo.

Il Telegraph in particolare fa due pagine per spiegare – testuale – perché “il miliardo di motivi per cui i Glazer sono i padroni più tossici del calcio inglese”. Riassumendo: avidi profittatori bravi solo a incassare dividendi.

Nel 2005, quando i Glazer presero il controllo del Manchester United per la prima volta con un “leveraged buy-out”, scrive il giornale, le proteste dei tifosi furono clamorose. Incoraggiati dal loro successo nell’impedire che il club venisse acquistato da Sky sei anni prima, i tifosi scesero in piazza contro l’acquisizione degli americani. Protestavano perché 540 milioni di sterline di debito erano stati imposti a un’azienda priva di debiti semplicemente perché la famiglia, che non aveva messo un centesimo di investimento proprio, assumesse il controllo finanziario.

Nel 2010 i bilanci hanno detto molto sull’approccio dei proprietari. Mentre il debito era salito a 716,5 milioni di sterline e i profitti mantenuti solo dalla vendita di Cristiano Ronaldo per 80 milioni, i dividendi che la famiglia traeva ogni anno hanno continuato a crescere, raggiungendo 15 milioni all’anno per i sei figli di Malcolm Glazer. “Lo United era apparentemente diventato il bancomat personale di proprietari assenti”, scrive il Telegraph.

In tutti questi anni Glazer della rabbia dei fan se ne sono altamente fregati. Hanno continuato a consentire che il debito restasse sui conti del club – scrive ancora il Telegraph – anche se l’importo totale dei dividendi dal 2005 è aumentato di oltre 1 miliardo di sterline. Mentre il Liverpool, il Manchester City, il Tottenham e altri hanno investito pesantemente nelle infrastrutture, tutto allo United è rimasto com’era quando i Glazer arrivarono. L’Old Trafford potrebbe essere il più grande stadio di calcio della Premier League, ma per molte parti è fatiscente.

La Superlega è fatto solo traboccare un vaso stracolmo. E la protesta dell’Old Trafford è solo l’ennesima dimostrazione d’assenza della proprietà. La marcia è stata ampiamente discussa sui social media per tutta la settimana, ma chiaramente nessuno al club l’ha notato o pensato di aumentare la sicurezza. E le condizioni fatiscenti dell’Old Trafford hanno permesso a un gruppo di tifosi di forzare l’ingresso, cosa che sarebbe stata impossibile in uno stadio più sicuro e moderno.

E nonostante l’inconveniente temporaneo, è improbabile che la protesta cambi qualcosa, scrive ancora il Telegraph. Dopotutto, 16 anni non hanno alterato l’approccio di Glazer.