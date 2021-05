I Mastella portano il caso Mazzoleni in Parlamento. E Clemente cita Andreotti

Sandra Lonardo, senatrice del Gruppo Misto, ha deciso di presentare un’interrogazione parlamentare affinché il delegato allo Sport possa riferire sull’operato di Mazzoleni, presente sia in Napoli-Cagliari che in Benevento-Cagliari. Questa la dichiarazione riportata dal Corriere dello Sport.

Presenterò, domani, una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, come titolare dello sport, anche se la delega è affidata ad un Sottosegretario, per chiedere di riferire, al Parlamento, sulla strana vicenda della presenza dell’arbitro di calcio Mazzoleni, sia a Napoli che a Benevento. In entrambi i casi, era il Cagliari a giocare. E nei due casi, Mazzoleni ha annullato un gol regolare al Napoli, quindi agevolando il Cagliari, e questa volta, a Benevento, negando alla squadra di casa un rigore, favoreggiando, così, la squadra avversaria. Chiederò al Presidente del Consiglio di conoscere le ragioni di questa doppia presenza di Mazzoleni e se non ritenga che episodi come questi contrastino con la correttezza sportiva, demolendo l’idea, anche pedagogica, che lo sport rappresenta.