Hans Flick sarà il nuovo commissario tecnico della Germania fino al 2024

L’ex allenatore del Bayern Monaco sarà l’erede di Joachim Low, ct della nazionale tedesca dal 2006. Tre anni di contratto

La Germania ripartirà da Hans Flick, l’allenatore che negli ultimi due anni è stato capace di vincere tutto alla guida del Bayern Monaco. Sarà lui a sostituire Joachim Low sulla panchina della nazionale tedesca dopo 15 anni.

Flick ha firmato un contratto fino al 2024, entrerà in carica al termine di Euro 2020 e guiderà la Germania ai Mondiali in Qatar e agli Europei in cui saranno proprio la nazione ospitante.