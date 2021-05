Giudice sportivo: nessuna sanzione per Paratici, 5 mila euro di multa a Gasperini

Il dirigente della Juve probabilmente non è stato menzionato nel referto dell’arbitro Chiffi. Nzola non ci sarà col Napoli

Si attendeva qualche tipo di sanzione, dopo le proteste vibranti che Fabio Paratici aveva rivolto all’arbitro Chiffi in Udinese-Juventus, ma invece non è stato preso alcun provvedimento dal giudice sportivo. Con ogni probabilità, il direttore di gara non deve aver ritenuto opportuno documentare la condotta del dirigente bianconero all’interno del proprio referto.

Gasperini, invece, non è riuscito a farla franca: ha ricevuto 5 mila euro di multa per le proteste plateali alla concessione di un calcio di rigore in favore del Sassuolo nello scorso turno di campionato, in cui ha preso a calci una sedia e ha insultato i dirigenti avversari che a loro volta l’avevano provocato.

Nella stessa gara, due giornate a Giorgio Bianchi, membro dello staff tecnico del Sassuolo, per aver rivolto un’espressione gravemente offensiva agli ufficiali di gara. Multa anche al Sassuolo per 5 mila euro per non aver impedito che i propri dipendenti provocassero in modo reiterato componenti della squadra avversaria.

I giocatori che invece salteranno il prossimo turno per squalifica sono Gollini (Atalanta), Marlon (Sassuolo), Hernani (Parma), Castillejo (Milan), Igor (Fiorentina), Fares (Lazio), Mancini (Roma), Nzola (Spezia), Tameze (Verona).