Gazzetta: Maksimovic ha rifiutato un rinnovo per altri tre anni a 1,2 milioni

E’ ormai certo l’addio di Masimovic al Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive che il difensore serbo ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Napoli per altri tre anni a 1,2 milioni a stagione. Voleva almeno 500mila euro in più, così Giuntoli ha bloccato la trattativa. Su di lui, ora, c’è l’Inter.

“Chi andrà via senza alcuna possibilità di restare è invece Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e non ha voluto accettare la proposta del club, disposto a confermargli lo stipendio di 1,2 milioni di euro l’anno per altre tre stagioni. Ma lui ha rifiutato, avrebbe voluto almeno 500 mila euro in più e a quel punto Cristiano Giuntoli ha interrotto ogni tipo di trattativa. C’è l’Inter, comunque, che ne starebbe valutando l’ingaggio”.