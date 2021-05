Eriksen: «L’addio di Conte è stato uno choc, l’ho letto sui giornali, come gli altri»

«È stata una grande sorpresa. Siamo sempre stati buoni amici: lui, ovviamente, vedeva il calcio in un modo e io lo vedevo in un altro»

Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Danimarca. Ha parlato dell’addio di Antonio Conte.

“È stata una grande sorpresa, è un momento molto speciale quando hai appena vinto un campionato con la squadra. È assurdo perché l’ho letto come tutti gli altri. E all’improvviso se n’era andato, è stato uno choc. Siamo sempre stati buoni amici: lui, ovviamente, vedeva il calcio in un modo e io lo vedevo in un altro. Che se ne sia andato è stato un po’ inaspettato, proprio perché abbiamo appena vinto”.

Sul suo ruolo in campo:

“Ovviamente preferirei giocare in un ruolo più avanzato piuttosto che stare fermo davanti alla difesa. La mia stagione? Ho iniziato che non giocavo molto e successivamente a gennaio ho iniziato a giocare e qualcosa è cambiato. Alla fine è rimasto solo il campionato e non pensavo che avrei avuto questo impatto in sei mesi. La svolta nel derby? Forse lo è stato più per le persone che guardavano da fuori”.