Dupasquier operato nella notte: ha subito danni cerebrali, resta in gravi condizioni

Il pilota 19enne ha riportato un importante trauma cranico, oltre a uno toracico e addominale. E’ in terapia intensiva

Ieri, al Mugello, c’è stato un terribile incidente che ha coinvolto tre moto. Ad avere la peggio è stato Jason Dupasquier, pilota svizzero diciannovenne del team PruestelGP di Moto3. È ricoverato in condizioni gravissime al Trauma Center del pronto soccorso universitario di Careggi, a Firenze.

Il pilota ha riportato traumi ovunque, dalla testa al busto. Ieri sera si parlava di un importante trauma cranico, oltre a uno toracico e addominale. I medici avevano in un primo momento scelto di non intervenire a livello chirurgico per non rischiare di peggiorare la situazione all’interno di un quadro generale ancora non stabile.

Dagli ultimi aggiornamenti risulta che, durante la notte, l’equipe del trauma center ha deciso di intervenire.

Dupasquier è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia toracica per una lesione vascolare. Resta ricoverato in gravissime condizioni nella terapia intensiva del reparto mentre persistono i gravi danni cerebrali riportati nell’incidente.