Di Lorenzo saluta Gattuso: “Speravamo in un finale diverso, ma non cancella quello che ci hai dato”

Arrivano alla spicciolata, senza accalcarsi i saluti dei calciatori del Napoli per Rino Gattuso. Dopo Insigne, e Osimhen , in serata anche Giovanni Di Lorenzo ha salutato l’attuale tecnico della Fiorentina, su Instagram

“Speravamo tutti in un finale diverso, ma questo non può cancellare quello che ci hai dato in queste due stagioni! Grazie di tutto mister! In bocca al lupo a te e al tuo grandissimo staff!”