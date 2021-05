CorSport: La Procura Figc pronta ad aprire un fascicolo su Cairo

Nelle prossime ore la Procura Federale dovrebbe aprire un fascicolo contro Cairo per le sue intemperanze nei confronti di Ciro Immobile durante Lazio-Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport. Al diverbio erano presenti gli ispettori federali, che hanno ascoltato tutto e adesso presenteranno una relazione su quanto accaduto.

“Gli ispettori federali della Procura erano presenti nello spogliatoio. Hanno visto, ascoltato e preso nota. Consegneranno una relazione e non è escluso che Chinè proceda di ufficio, visto il clamore e raccolte le notizie di stampa. Anche per questo motivo, come ha scritto nel dispositivo, il giudice sportivo si è riservato ‘eventuali altre decisioni’ in attesa di ricevere gli elenchi di gara, in cui potrebbe non essere stato inserito Urbano Cairo. Se fosse accertato il vizio formale, il presidente incorrerebbe in sanzioni per essere sceso negli spogliatoi senza permesso”.