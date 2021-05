Cairo fa “l’amante tradito”: «Va bene l’impegno, ma Immobile ha simulato e questo non è leale»

Quel “sangue agli occhi” che ha imputato a Immobile e alla Lazio non era dunque riferito all’impegno, ma al “troppo impegno”, a qualche simulazione cercata dal suo ex attaccante. Ecco cosa ha indispettito il presidente granata, innescando le polemiche per Torino-Lazio. Il giorno dopo, Cairo dice all’Adnkronos di sentirsi “amante tradito”.

“Per me è finita qui. Quella di ieri era una partita con livelli di tensione molto molto alti, come s’è visto, e per noi era molto importante. L’impegno ci vuole, ho fatto i complimenti alla Lazio dopo la partita. Per me il fatto che si giochi con il sangue agli occhi va benissimo, fa parte dell’agonismo: si fa così. Ma non è leale buttarsi per cercare un rigore quando non c’è, questo non si fa”.