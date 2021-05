Corsport: c’è anche Gattuso tra i candidati alla panchina della Juventus

Il sogno è Zidane. Dopodiché tre nomi: Simone Inzaghi, Mihajlovic e appunto Rino. Non viene invece citato Allegri

Il Corriere dello Sport dedica ovviamente due pagine alla crisi nera della Juventus. Pirlo è ovviamente definito al capolinea, alle parole di Nedved non crede nessuno. Il sogno è Zidane. Il quotidiano, invece, non cita mai Allegri. Ci sono però anche altri nomi, e tra questi c’è anche Gattuso. È stato inserito dal Corsport in una rosa di candidati insieme con Simone Inzaghi e Mihajlovic che sarebbe già stato contattato nelle scorse settimane. Ovviamente ogni decisione sarà presa non prima della fine del campionato. La Juventus al momento è quinta, a un punto dal Napoli, e quindi esclusa dalla prossima Champions League.