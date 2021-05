Nedved: «Ci sono un po’ di difficoltà. Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo»

Le parole del vicepresidente della Juve nel ricevere il Tapiro d’Oro da Striscia la notizia. I calciatori e lo staff hanno dribblato Staffelli

Dopo la sconfitta contro il Milan di ieri sera, l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, si è recato a Torino per consegnare una cassa piena di Tapiri d’oro ai calciatori della Juventus. Tuttomercatoweb.com riferisce che i calciatori e lo staff sono andati via per evitarlo, ma che invece si è fermato a ritirare il premio il vicepresidente del club, Pavel Nedved. Nel rispondere a Staffelli, Nedved ha detto che non andranno via né Pirlo né Ronaldo.

«Ci sono un po’ di difficoltà, è normale, ma combatteremo fino alla fine. Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo».