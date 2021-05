Balotelli entra, segna una doppietta e il Monza batte la Salernitana (e rivede la Serie A)

SuperMario decide la sfida in dieci minuti. Il Lecce perde in casa e al prossimo turno è in programma lo scontro diretto che può valere la A

La sfida tra Salernitana e Monza era destinata a finire un pareggio, uno scontro diretto d’alta classifica dove magari il punto non dispiace a nessuno. Ma poi dalla panchina degli ospiti si alza Mario Balotelli, entra al 79′ e cambia del tutto la partita. Segna dopo pochi istanti sfruttando una respinta del portiere, poi chiude la sfida nel recupero con un gol da attaccante d’area di rigore per il 3-1 finale.

Il Monza era passato in vantaggio ad inizio ripresa con Frattesi, poi Gondo ha pareggiato i conti pochi minuti dopo. Quindi stabile la parità fino all’ingresso in campo di Balotelli, che ha indirizzato la sfida.

Una vittoria che, unita alla sconfitta in casa del Lecce per 3-1 ad opera del Cittadella, riapre i giochi per la promozione. A tre giornate dal termine, oltre l’Empoli primo con 67 punti, c’è il Lecce a 61, la Salernitana a 60, Monza 58, Venezia 56.

Il prossimo turno – martedì – si gioca Monza-Lecce. All’andata è finita 0-0. In caso di vittoria del Monza, la squadra di Berlusconi e Galliani sopravanzerebbe il Lecce nella classifica avulsa. Ricordiamo che le prime due vanno direttamente in Serie A.